01:00, 28 января 2026

53-летняя Кармен Электра повторила откровенный образ из «Спасателей Малибу»

Актриса Кармен Электра повторила образ в купальнике из «Спасателей Малибу»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, повторила откровенный образ из популярного сериала «Спасатели Малибу», в котором она снималась. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость снялась у спасательного поста на фоне моря и пляжа. Она позировала в красном слитном купальнике, демонстрируя фигуру на камеру с разных сторон. При этом ее эффектный образ был дополнен ярким макияжем, выполненным в стиле smoky eyes.

Поклонники оценили перевоплощение Электры в свою героиню Лэнни Маккензи в комментариях под постом: «Продолжай в том же духе», «Мой самый любимый сериал детства. Ты выглядишь точно также, как и тогда», «Я много лет тобой восхищаюсь», «Самая красивая», «Ты бы спасла меня от нападения акулы, Кармен?».

В декабре прошлого года Кармен Электра опубликовала откровенные фото в честь Рождества.

