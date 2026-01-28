Актриса Анна Ардова победила рак

Заслуженная артистка России Анна Ардова поборола онкологию, лишившись почки

Актриса Анна Ардова, известная по ролям в ситкомах «Одна за всех» и «Последний из Магикян», поборола тяжелое онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, заслуженная артистка России сейчас находится в «устойчивой ремиссии». Сообщается, что 56-летняя Ардова попала в III клиническую группу, то есть прошла через радикальное лечение рака.

Известно, что из-за болезни в 2017 году Анне полностью удалили правую почку. Все эти годы она наблюдалась у врачей, но одно из обследований выявило доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание. Сейчас состояние актрисы театра и кино стабильное.

В 2018 году стало известно, что актрису Анну Ардову экстренно прооперировали в Москве. Тогда вмешательство медиков было как раз связано с осложнениями на почки.