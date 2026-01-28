Реклама

Армия России начала битву за Новый Донбасс

Российская армия начала боевые действия за поселок Новый Донбасс
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российская армия начала боевые действия за поселок Новый Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации авторов канала, российские военнослужащие уже ведут активные действия в населенном пункте. Площадь продвижения составляет до четырех квадратных километров.

Наступление на этом участке, отмечается в публикации, стало возможным после установления контроля над населенными пунктами Ивановка и Новое Шахово.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск близ Славянска в ДНР. Как отметили в Минобороны, под Славянском под удар попали позиции Вооруженных сил Украины и украинские объекты в районах Краматорска, Константиновки и Дружковки.

