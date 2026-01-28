Реклама

Экономика
14:45, 28 января 2026Экономика

Банк бывшей республики СССР помог вывести $14 миллиардов «из сопредельной страны»

Вячеслав Агапов

Фото: PavelLavr / Shutterstock / Fotodom  

Один из банков Казахстана помог вывести более семи триллионов тенге (почти 14 миллиардов долларов) «из сопредельной страны» в другие государства. Об этом заявил президент бывшей республики СССР Касым-Жомарт Токаев, его цитирует РИА Новости.

В рамках совещания в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана Токаев поручил отраслевым ведомствам и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.

«Председатель (АФМ) Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более семи триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», — пояснил он.

Подобных схем немало — объемы краж государственных финансов не укладываются в рамки человеческого понимания, заявил президент. Сегодня Казахстан является одним из лидеров по отмыванию и незаконному выводу капитала посредством операций с криптовалютами. Власти уже ликвидировали более 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге (порядка 124 миллионов долларов), но в соцсетях все так же активно продвигают сервисы обмена денег на крипту.

В ноябре 2025-го президент РФ Владимир Путин заявил, что доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90 процентов. На встрече с Токаевым российский лидер подчеркнул, что РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в энергетике и на взаимной основе осуществляют прокачку нефти. Помимо этого, стороны обсуждают планы по активизации в добыче редкоземельных металлов.

