Экономика
12:17, 28 января 2026

Бизнесменам предсказали крах из-за веры в магию и гадания

Психолог Ениколопов: Суеверия в России растут из-за неопределенности
Кирилл Луцюк

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Одна из причин того, что в России резко вырос спрос на магическую атрибутику, это тревога людей из-за неопределенного будущего. Об этом заявил «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности, факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Так он прокомментировал новость о том, что в 2025 году россияне стали чаще покупать обереги, осиновые колья, руны и прочее.

Ениколопов напомнил, что все началось еще во времена пандемии коронавируса, когда люди стали все чаще отвергать рациональное и конструктивное мышление, предпочитая суеверное и магическое. Этот процесс продолжается и по сей день. Ениколопов подчеркнул, что, чем неопределеннее становится ситуация, тем сильнее нарастает этот тренд.

«В ситуации раздрая люди начинают искать какие-то опоры», — констатировал психолог, согласившись с тем, что это для общества плохой симптом.

По его мнению, это показатель того, что люди с трудом привыкают к ситуации неопределенности.

«Впрочем, кое-что становится более определенным. Ничего ведь не меняется. Боевые действия идут три года. Финансовые реформы вроде бы не грозят. И мы адаптируемся», — заявил Ениколопов.

Он предупредил, что одним из результатов того, что все больше людей полагаются на магию и предсказания, может стать судьба различного рода фирм. Если их руководители или владельцы начинают принимать судьбоносные для важных проектов решения с помощью карт Таро или гороскопов, то высока вероятность, что такой бизнес разрушится.

В свою очередь, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец категорически не согласился с тем, что в России как-то заметно вырос спрос на атрибуты для гадания и колдовства. По его словам, эта история могла бы иметь место в 2022 году, когда жизнь резко изменилась и многие потеряли деньги. Но на сегодняшний день нет обстоятельств, которые бы заставили людей чаще ходить к гадалкам.

«И говорить о том, что народ побежал покупать осиновые колья, — это ерунда. То, что этого нет на практике, — я за это отвечаю», — заверил экономист в беседе с «Лентой.ру».

Исследование, проведенное IT-компанией АТОЛ, показало, что в 2025 году спрос россиян на обереги вырос в 2,2 раза. Кроме того, граждане стали в четыре раза чаще покупать осиновые колья.

