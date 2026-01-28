Бывший футболист сборной СССР рассказал о своей пенсии

Бывший футболист сборной СССР Пономарев заявил, что у него нормальная пенсия

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал о своей пенсии. Его слова приводит «Советский спорт».

Экс-футболист заявил, что у него нормальная армейская пенсия. Кроме того, Пономарев получает доплаты от ЦСКА и Российского футбольного союза. «Я не вижу роста цен. Мне нормально, я на цены даже не смотрю», — подчеркнул он.

Пономарев был известен по выступлениям за московский ЦСКА. В составе сборной СССР спортсмен провел 25 матчей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил размер своей пенсии, которая составляет 60 тысяч рублей. Он посчитал, что пять-семь лет назад эта пенсия считалась приличной, но сейчас это мало.