Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 28 января 2026Силовые структуры

Бывший педагог российского вуза избежал колонии после поджога полицейской машины

В Курске осудили экс-преподавателя вуза за поджог машины МВД
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Курске осудили экс-преподавателя вуза за поджог машины МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как установил суд, бывший преподаватель курского вуза Георгий Пилишвили ночью 21 декабря 2024 года получил по видеозвонку указание от неизвестного лица поджечь автомобиль МВД России. Далее он пришел к отделению полиции — транспортное средство находилось рядом, облил машину бензином и поджег.

Сотрудники полиции пресекли его действия и потушили служебный автомобиль. Ущерб от пожара составил 126 800 рублей.

Суд, приняв во внимание личность обвиняемого, приговорил его к году условного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок после общения с иностранцем в мессенджере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В России рекордно взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Акции российских золотодобытчиков стремительно подорожали

    Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

    Совершивший массовую расправу в российском городе сделал неожиданное признание

    Сотрудникам МВД и Росгвардии захотели резко поднять зарплату

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына мужчина раскрыл причины конфликта

    Ребенок вывалился из движущейся машины посреди оживленного перекрестка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok