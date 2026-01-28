Бывший педагог российского вуза избежал колонии после поджога полицейской машины

В Курске осудили экс-преподавателя вуза за поджог машины МВД

В Курске осудили экс-преподавателя вуза за поджог машины МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как установил суд, бывший преподаватель курского вуза Георгий Пилишвили ночью 21 декабря 2024 года получил по видеозвонку указание от неизвестного лица поджечь автомобиль МВД России. Далее он пришел к отделению полиции — транспортное средство находилось рядом, облил машину бензином и поджег.

Сотрудники полиции пресекли его действия и потушили служебный автомобиль. Ущерб от пожара составил 126 800 рублей.

Суд, приняв во внимание личность обвиняемого, приговорил его к году условного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок после общения с иностранцем в мессенджере.