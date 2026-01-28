Реклама

08:39, 28 января 2026

Бывший сотрудник СБУ рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Африку

Прозоров: Бойцы ВСУ покупают статус пропавших без вести и уезжают в Африку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покупают у командования статус пропавших без вести, после чего уезжают воевать в качестве наемников в Африку. Об этом заявил бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

Прозоров отметил, что украинские военные поступают таким образом, так как осознают риски сражений против Российской армии. Из-за этого они выбирают воевать в менее опасных регионах, где, к тому же, могут получать высокий доход.

«Они уезжают с Украины, потому что понимают, что тут у них все очень плохо, и Российская армия их перемелет рано или поздно. Они едут в Колумбию, Мексику, Эквадор и там зарабатывают неплохие деньги, работая на наркокартели. То же самое в Африке. Только там они работают не на наркокартели, а на международные террористические организации — различные филиалы той же "Аль-Каиды" ("Аль-Каида" и дочерние организации являются запрещенными в России террористическими организациями — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

Ранее появилась информация, что в зоне проведения специальной военной операции стали реже встречаться крупные формирования иностранных наемников, сражающихся в рядах ВСУ. Как заявили в российских силовых структурах, иностранцы стали реже поступать в украинские войска из-за страха оказаться на передовой.

