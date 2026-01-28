Реклама

Силовые структуры
14:57, 28 января 2026Силовые структуры

Раскрыта неожиданная причина дефицита кадров в МВД

Пашкин: Полицейские массово увольняются из-за унижений начальников
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Массовый отток сотрудников из полиции вызван не только низкими зарплатами, но и унизительным отношением со стороны начальства. Такое мнение в беседе с НСН высказал глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Ранее заместитель министра МВД Игорь Зубов, выступая в Госдуме, сообщил, что престиж службы в полиции падает. По его словам, в некоторых подразделениях дефицит кадров достигает 40 процентов, а зарплаты и льготы не соответствуют рыночным.

Пашкин подтвердил эти данные, отметив, что дефицит может вскоре достичь 50 процентов. «Первая причина такого положения дел — низкая зарплата. Средняя зарплата составляет максимум 60 тысяч рублей. И вторая причина — отношение руководителей к сотрудникам», — пояснил он. По словам профсоюзного лидера, система «выдавливает» адекватных начальников, так как они отказываются лишать подчиненных премий ради выполнения плановых показателей, что усугубляет кризис.

Ранее сообщалось, что с дефицитом квалифицированных кадров, несмотря на постоянный мониторинг рынка труда, сталкиваются все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

