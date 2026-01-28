Реклама

Экономика
13:00, 28 января 2026Экономика

Доходы российских онлайн-казино оценили

Аналитик Слободкин: Онлайн-казино зарабатывают до трех триллионов рублей в год
Кирилл Луцюк

Фото: Tatiana Maksimova / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время непросто точно установить, сколько россиян играют в онлайн-казино. Об этом заявил эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин. Его процитировало aif.ru.

Он объяснил, что из-за незаконного формата такой деятельности нет официальной статистики. Оценки есть разные, причем выражаются они, как правило, не в количестве человек, а в суммах, которые получают эти нелегальные организации.

Ведь зайти могут сто человек, а сыграть — только десять, констатировал эксперт.

По его словам, сегодня экспертные оценки говорят, что годовой доход онлайн-казино может составлять от двух до трех триллионов рублей.

По мнению члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина, легализация в России онлайн-казино через государственного оператора с налоговой ставкой не менее 30 процентов от выручки без учета выплаченных выигрышей могла бы оказаться более эффективной мерой контроля, чем их запрет.

