Экономика
12:20, 28 января 2026Экономика

Названы аргументы в пользу легализации онлайн-казино в России

Сенатор Уваркина назвала легализацию онлайн-казино эффективной мерой контроля
Дмитрий Воронин

Фото: Nejron Photo / Shutterstock / Fotodom  

Легализация в России онлайн-казино через государственного оператора с налоговой ставкой не менее 30 процентов от выручки без учета выплаченных выигрышей может стать более эффективной мерой контроля, чем их запрет, считает член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. Ее мнение приводит ТАСС.

«Нынешняя ситуация, при которой существует огромный нелегальный оборот, не приносит доходов государству и недостаточно защищает граждан», — полагает сенатор, согласно аргументам которой, создание единой регулируемой площадки позволит вывести эти средства «из тени», установить строгие возрастные ограничения и механизмы ответственной игры, максимальный размер ставки, лимит пребывания на сайте.

«Полученные средства могут быть направлены на благую цель, по аналогии с отчислениями букмекерских контор на развитие детского и адаптивного спорта», — подчеркнула Уваркина, отметив важность реального контроля регулятора, «чтобы легализация не стала лишь прикрытием для расширения игорного бизнеса».

О предложении главы Минфина Антона Силуанова легализовать онлайн-казино, способных за счет работы Единого центра учета переводов ставок ежегодно приносить государству около 100 миллиардов рублей, стало известно 27 января. В Госдуме ранее усомнились в проекте, обратив внимание на «социальную цену такого решения» и непрозрачность алгоритмов, формирующих результаты в цифровых казино.

