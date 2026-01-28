Россия разрешила Белоруссии отложить уплату долгов

Россия перенесла уплату долгов для Белоруссии на период с 2032 по 2037 годы

Совет Федерации и Госдума ратифицировали соглашение между правительствами России и Белоруссии об изменении условий отдельных межправительственных соглашений в сфере кредитного сотрудничества. Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ, подписанный в июне прошлого года, касается отсрочки для платежей по кредитам, предоставленным Москвой Минску. Сами положения документа являются конфиденциальными.

Однако заместитель министра финансов России Владимир Колычев на слушаниях в нижней палате парламента раскрыл основной момент соглашения. Речь идет о реструктуризации долга, предусматривающей перенос платежей в погашение основного долга Минска на период 2032-3037 годов.

Ратифицированное в прошлом году аналогичное соглашение предусматривало погашение межгосударственного долга в 2031-2036 годах. Речь шла 800 миллионах долларов, которые Минск изначально должен был вернуть с 1 апреля по 31 декабря 2025 года и с 1 июля по 31 декабря 2024 года.