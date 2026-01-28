Экс-партнеру Лерчек запросили срок в особом порядке

Прокурор запросил для фигуранта дела блогера Лерчек 4 года колонии

Прокурор запросил для бывшего партнера блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Романа Вишняка четыре года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Также Вишняку просят назначить штраф в один миллион рублей. Его защита просила учесть суд факт того, что мужчина признал вину, дал показания и оказал благотворительную помощь десантному батальону.

Дело в отношении Вишняка рассматривалось отдельно, так как он заключил досудебное соглашение со следствием.

По версии следствия, при продаже курсов Чекалины вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Так они незаконно вывели из страны более 250 миллионов рублей. Сама блогер и ее бывший муж отказались признавать вину. По мнению Лерчек, вывода средств не было.

Ранее сообщалось, что суд отказал блогерше в возврате драгоценностей, изъятых во время обысков.