Экономика
17:20, 28 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Готовность работодателей загнать россиян в офисы оценили

Доцент Щербаченко: Убыточный бизнес может чаще отменять удаленку, чем прибыльный
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Российские компании будут решать судьбу удаленной занятости сотрудников по-разному, в частности ориентируясь на то, как обстоят дела с прибылью той или иной фирмы. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Он пояснил, что прибыльный, эффективный бизнес с хорошим менеджментом не станет отказываться от дистанционной работы. С другой стороны, руководители компании, оказавшейся «в минусах» по прибылям, могут принять решение о возвращении работников в офис, чтобы понять, кто загружен, а кто нет.

Еще один фактор, на который указал экономист, — необходимость работников поддерживать постоянные контакты с клиентами фирмы. Это обстоятельство может стать причиной того, что некоторые работодатели начнут наращивать именно офисную занятость. Также многие из них предпочтут, чтобы сотрудники, отвечающие за стратегические проекты или имеющие доступ к коммерческой тайне, не работали из дома.

С другой стороны, те компании, которым удаленная занятость не мешает работать, не станут отказываться от этого формата. Для них главное, чтобы сотрудник сохранил доступ к тем или иным базам данных, интернету и так далее. Например, это может касаться дизайнеров, переводчиков, верстальщиков, а также тех, кто занимается вычиткой текстов.

Щербаченко подчеркнул, что некоторые работодатели стремятся вернуть людей в офис, потому что считают необходимым соблюсти стандарт восьмичасового рабочего дня. Для них наличие сотрудника на рабочем месте подтверждает то, что он участвует в работе компании и с ним можно взаимодействовать. Иными словами, для такого руководителя принципиально важны формальные правила: раз человек в офисе, значит, он вовлечен в рабочий процесс.

Опросы показывают, что 36 процентов работающих удаленно или в гибридном режиме россиян скорее уволятся, чем вернутся обратно в офис. Тех же, кто готов снова начать ездить на работу не менее пяти раз в неделю, оказалось всего 34 процента.

