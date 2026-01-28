Реклама

17:19, 28 января 2026Из жизни

Грабители с кувалдой вынесли из дома бизнесмена часы за 105 миллионов рублей

В Великобритании грабители с кувалдой похитили коллекцию редких часов и сумок
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Nottinghamshire Police

В Кимберли, Великобритания, из дома 57-летнего бизнесмена Мэтью Симпсона вынесли коллекцию редких часов и сумок. Как пишет Daily Mail, грабители похитили часы общей стоимостью один миллион фунтов стерлингов (105 миллионов рублей).

Ограбление произошло 4 декабря. Симпсон рассказал, что в тот вечер они с женой были дома. Он смотрел телевизор, женщина готовила ужин на кухне, как вдруг они услышали какой-то грохот — на кухню ворвались двое мужчин в масках.

По словам Симпсона, он тут же бросился на одного из них, чтобы выгнать из дома. Бизнесмену не удалось это сделать, поскольку второй мужчина несколько раз ударил его кувалдой по спине. Затем на кухне бизнесмена появились еще трое вооруженных грабителей. Они стали угрожать супругам и кричать: «Где часы? Где сейф? Где ваш сын?»

Симпсону пришлось спуститься с двумя преступниками к сейфу, пока остальные потащили его жену наверх, где хранилось большинство часов. Получив желанное, грабители отпустили супругов и быстро скрылись.

Бизнесмен уверен, что это ограбление не было случайным. Он объяснил, что они с женой не писали о сумках и часах в социальных сетях. Об их коллекциях знали только близкие люди. Симпсон предполагает, что к преступлению причастен кто-то из его знакомых.

Ранее сообщалось, что в Чили полицейские организовали преступную группу и ограбили инкассаторскую компанию Brink's. Их главарем была 47-летний сержант полиции, известная как Мамочка.

