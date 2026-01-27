Сотрудница полиции по прозвищу Мамочка ограбила компанию на 967 миллионов рублей

В Чили сотрудницу полиции по прозвищу Мамочка обвинили в крупном ограблении

В Чили сотрудники полиции организовали преступную группу и ограбили инкассаторскую компанию Brink's. Об этом сообщает La Tercera.

В августе 2024 года банда вынесла из хранилища Brink's 11 миллиардов чилийских песо (967 миллионов рублей). В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны сотрудники полиции. 22 января арестовали их главаря — 47-летнюю сержанта Клаудию Бустаманте.

Ее обвинили в том, что она завербовала как минимум пять полицейских ради крупного ограбления. Среди преступников она была известна под прозвищем Мамочка (La Mami). Женщина служила в полиции 29 лет и имела доступ к конфиденциальной информации, которая могла помочь грабителям.

Мамочку сдал один из членов банды — Хайме Бельтран. Арестованные преступники позднее рассказали, что Бустаманте вела себя очень осторожно, чтобы не попасться. Она всегда избегала камер, пользовалась телефонами подчиненных и на некоторых встречах даже не выходила из машины.

Теперь считается, что Бустаманте имеет отношение и к другим громким преступлениям. В феврале 2024 года полицейским удалось предотвратить ограбление хранилища компании Prosegur. Они нашли 15-метровый туннель, который планировали использовать преступники, чтобы проникнуть внутрь. Предположительно, в планировании этого несостоявшегося преступления участвовала и Бустаманте.

