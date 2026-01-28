Реклама

07:00, 28 января 2026Забота о себе

Христианский сексолог назвала приличные аналоги грязных слов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Христианский сексолог Кариэли де Андраде заявила, что верующим людям не стоит использовать грязные слова во время секса. На ее пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обратило внимание издание Metropoles.

Как считает де Андраде, придерживаться христианских ценностей нужно круглосуточно, даже во время секса. По ее мнению, любое слово, сказанное в постели, обладает духовной силой, поэтому партнера можно как благословить, так и проклясть.

По этой причине она призвала заменить вульгарные фразы на приличные, но при этом чувственные аналоги. Например, можно сказать: «Ты меня сводишь с ума. Мне нравятся твои поцелуи». «Втайне мы закрываем глаза на Бога, но Бог не закрывает глаза на нас в этот момент», — заключила де Андраде.

Видеоролик с сексологом быстро стал вирусным, а комментаторы начали предлагать другие приличные, по их мнению, фразы, которые можно использования в постели, например, «наслаждайся моим посохом».

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл перечислила признаки хороших любовников. По ее словам, одним из них является уважение к партнеру и его личным границам.

