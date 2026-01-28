Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына мужчина раскрыл причины конфликта

В Москве мужчина изрезал супругу и 14-летнего сына из-за алкоголя

Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына на севере Москвы мужчина на допросе заявил, что конфликт произошел на почве его употребления алкоголя. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

Мужчина рассказал следствию, что конфликт в семье начался из-за регулярного употребления алкоголя. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение.

Следствие просит об аресте обвиняемого. В ходе расследования жителю Москвы предстоит пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Вечером 26 января мужчина выпил и нанес не менее четырех ножевых ранений жене, а затем ударил ножом около восьми раз сына. 27 января мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Супруга и сын обвиняемого находятся в больнице.