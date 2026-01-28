Каллас сделала признание об отношениях Европы и США

Каллас: Европа больше не является основным центром внимания США

Европа больше не является основным центром внимания внешней политики США, и это изменение носит структурный характер. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас.

«Европа больше не является основным центром притяжения для Вашингтона. Этот сдвиг продолжается уже некоторое время, и он носит структурный, а не временный характер», — сказала политик, выступая на оборонной конференции ЕС.

Каллас подчеркнула, что США останутся важным партнером и союзником европейских стран, однако Европе необходимо адаптироваться к новым реалиям и действовать. По ее словам, в истории нет ни одной великой державы, которая бы переложила ответственность за свое выживание на других и при этом продолжила существовать.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Указав на уязвимость континента, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии, отметив, что траты европейских стран на оборону по-прежнему недостаточны.