Канье Уэст рассказал о глубокой депрессии после обнажения жены на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст рассказал о глубокой депрессии после обнажения жены, австралийского дизайнера Бьянки Цензори, на музыкальной премии «Грэмми». Интервью артиста публикует Vanity Fair.

48-летний музыкант признался, что столкнулся с депрессией после скандального появления Цензори на красной дорожке и агрессивных высказываний в адрес бывшей супруги, телезвезды Ким Кардашьян. По словам рэпера, к концу четырехмесячного маниакального эпизода, на который пришлись упомянутые события, врачи поменяли ему лекарства, но из-за них его состояние ухудшилось.

Справиться с депрессией, как подчеркивает Уэст, помогла Цензори. «Моя жена поняла это и настояла на том, чтобы мы обратились в реабилитационный центр в Швейцарии для корректировки лечения», — отметил собеседник издания.

