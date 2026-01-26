Канье Уэст объяснил свой антисемитизм повреждением мозга

Рэпер Канье Уэст рассказал, что получил повреждение лобной доли мозга в ДТП

Скандальный рэпер Канье Уэст, известный своими оскорбительными записями в социальных сетях, извинился за антисемитизм. Текст его официального заявления приводит издание Vanity Fair.

Свое обращение артист назвал «Тем, кому я причинил боль». В нем музыкант объяснил свои одиозные выходки автомобильной аварией, в которую попал в 2002 году.

«Двадцать пять лет назад я попал в автомобильную аварию. У меня была сломана челюсть и повреждена правая лобная доля головного мозга. Глубокая травма внутри моего черепа осталась незамеченной», — признался Канье.

Также Йе отмечает, что повреждения мозга медики обнаружили только в 2023 году, а все это время оно воздействовало на его поведение.

Ранее пользователи социальных сетей обсудили внешность американского рэпера Канье Уэста на свидании с женой, австралийским дизайнером Бьянкой Цензори. Их внимание привлекли отеки на лице артиста.