В сети обсудили отеки на лице Канье Уэста на фото со свидания с полуголой женой

Пользователи сети обсудили внешность американского рэпера Канье Уэста на свидании с женой, австралийским дизайнером Бьянкой Цензори. Комментарии и фото появились на сайте портала Daily Mail.

Папарацци сфотографировали скандальных знаменитостей, когда они направлялись на показ фильма «Горничная». Так, 48-летний артист попал в объектив камер в черных спортивных брюках, белой футболке, коричневой кожаной куртке и ботинках. Его 31-летняя супруга, в свою очередь, предстала перед уличными фотографами в белом полупрозрачном боди, надетом поверх колготок, и серебристых туфлях со шнуровкой.

Читатели издания обратили внимание на отеки, которые присутствовали на лице Уэста. «Что происходит с его лицом?», «Похоже, он снова начал принимать лекарства от биполярного расстройства личности. От них толстеют», «Мужчина, который безжалостно и непростительно контролирует внешность своей жены, не может контролировать свою собственную? Какая ирония», «Он выглядит неважно», «Он превратился в настоящего толстяка», — обсуждали комментаторы.

Анонимные инсайдеры, в свою очередь, объяснили, что изменившая внешность рэпера связана с тем, что он много ест из-за частых поездок. «Канье так много путешествует, что часто ходит в рестораны, заглядывает в буфет и балует себя пастой, потому что зима, холодно, и человеку нужно поесть. У него проблемы с лишним весом уже несколько десятилетий, и он изо всех сил старается придерживаться диеты, но это непросто», — рассказали собеседники журналистов.

