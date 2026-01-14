12-летняя дочь Ким Кардашьян похвасталась необычным пирсингом

12-летняя дочь Ким Кардашьян Норт Уэст похвасталась пирсингом на пальцах

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст похвасталась необычным пирсингом. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

12-летняя наследница знаменитостей опубликовала в сторис снимок, на котором она предстала в футболке люксового бренда Balenciaga и мини-юбке. Кроме того, девочка была запечатлена в широких сноубордических очках и с подвеской на шее в виде черепа, украшенной множеством сияющих страз.

Во время позирования на камеру Норт вытянула руку, сжала ее кулак и продемонстрировала пирсинг на двух пальцах.

В сентябре дочь Кардашьян и Уэста впервые заметили с пирсингом на упомянутом месте на теле. Общественность возмутилась такими переменами во внешности девочки и раскритиковали ее мать за это. Позже, в декабре, Норт показала на зубах бриллиантовые протезы.