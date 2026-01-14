Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:38, 14 января 2026Ценности

12-летняя дочь Ким Кардашьян похвасталась необычным пирсингом

12-летняя дочь Ким Кардашьян Норт Уэст похвасталась пирсингом на пальцах
Мария Винар

Фото: @northwest

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст похвасталась необычным пирсингом. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

12-летняя наследница знаменитостей опубликовала в сторис снимок, на котором она предстала в футболке люксового бренда Balenciaga и мини-юбке. Кроме того, девочка была запечатлена в широких сноубордических очках и с подвеской на шее в виде черепа, украшенной множеством сияющих страз.

Во время позирования на камеру Норт вытянула руку, сжала ее кулак и продемонстрировала пирсинг на двух пальцах.

В сентябре дочь Кардашьян и Уэста впервые заметили с пирсингом на упомянутом месте на теле. Общественность возмутилась такими переменами во внешности девочки и раскритиковали ее мать за это. Позже, в декабре, Норт показала на зубах бриллиантовые протезы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США готовятся к первым переговорам по Гренландии. Трамп вновь пугает всех Россией, а Рубио готовит мегасделку

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    США перестают выдавать визы россиянам и гражданам еще 74 стран. Они «могут стать обузой для государства», считают в Вашингтоне

    Телеведущая лишилась глаза во время празднования Нового года

    Раскрыты результаты обследования работников роддома в Новокузнецке после смерти младенцев

    Самый дорогой российский футболист рассказал о своей зарплате

    Россиянам назвали риски приобретения старых машин

    Россияне пожаловались на грязные пляжи на популярном курорте Азии

    В российском городе опора ЛЭП рухнула на пассажирку автобуса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok