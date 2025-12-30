Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:37, 30 декабря 2025Ценности

Дочь Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми зубами

Дочь телезвезды Кардашьян Норт Уэст похвасталась бриллиантовыми зубами
Екатерина Ештокина

Фото: @northwest

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст похвасталась бриллиантовыми грилзами (декоративные накладки на зубы — прим. «Ленты.ру»). Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

12-летняя наследница знаменитостей с окрашенными в синий цвет волосами продемонстрировала зубные накладки, покрытые драгоценными камнями. Данные протезы бренда Johnny Dang & Co. имели заостренную форму.

Вместе с тем Норт позировала в толстовке Balenciaga Tat за 1700 долларов (133,6 тысячи рублей) и спортивных штанах за 1400 долларов (110 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

В качестве обуви она выбрала кроссовки Chrome Hearts x Rick Owens из лимитированной коллекции. Образ завершило выпущенное ограниченным тиражом кольцо Chrome Hearts Silichrome Infinity Cross Ring голубого цвета.

Ранее в декабре дочь Ким Кардашьян вышла на публику с новым имиджем. На размещенных кадрах Норт была запечатлена в черном костюме, парике с длинными синими волосами и солнцезащитных очках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился отправить российских резервистов на специальные сборы. В указе президента есть секретный пункт

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

    Одну категорию россиян предупредили об опасных блюдах на новогоднем столе

    Лавров назвал главную цель Европы на Украине

    Подведены итоги года для рубля

    Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

    Мать спрыгнула с причала ради спасения зажатого между лайнером и пирсом ребенка

    Жителей Петербурга предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok