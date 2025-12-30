Дочь Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми зубами

Дочь телезвезды Кардашьян Норт Уэст похвасталась бриллиантовыми зубами

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст похвасталась бриллиантовыми грилзами (декоративные накладки на зубы — прим. «Ленты.ру»). Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

12-летняя наследница знаменитостей с окрашенными в синий цвет волосами продемонстрировала зубные накладки, покрытые драгоценными камнями. Данные протезы бренда Johnny Dang & Co. имели заостренную форму.

Вместе с тем Норт позировала в толстовке Balenciaga Tat за 1700 долларов (133,6 тысячи рублей) и спортивных штанах за 1400 долларов (110 тысяч рублей).

В качестве обуви она выбрала кроссовки Chrome Hearts x Rick Owens из лимитированной коллекции. Образ завершило выпущенное ограниченным тиражом кольцо Chrome Hearts Silichrome Infinity Cross Ring голубого цвета.

Ранее в декабре дочь Ким Кардашьян вышла на публику с новым имиджем. На размещенных кадрах Норт была запечатлена в черном костюме, парике с длинными синими волосами и солнцезащитных очках.