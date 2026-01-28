Китай разрешил трем компаниям покупать ИИ-чипы у американской Nvidia

Reuters: Власти Китая разрешили Alibaba и Tencent покупать ИИ-чипы Nvidia

Власти Китая разрешили трем крупнейшим технологическим компаниям покупать ИИ-чипы у американской Nvidia. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Пекин стремится найти баланс между потребностями компаний в использовании искусственного интеллекта и стимулированием внутреннего развития.

Разрешение на покупку более 400 тысяч чипов H200 выдали ByteDance, Alibaba и Tencent. Одобрение регулирующих органов было получено во время визита генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в Китай на этой неделе

Обычно правительство предоставляет лицензии только на определенных условиях. По данным Reuters, на предыдущих встречах представители китайских властей говорили отечественным технологическим компаниям, что им следует закупать чипы только в случае необходимости.

В декабре группа американских сенаторов предложила запретить компании Nvidia экспортировать в Россию свои самые передовые чипы. Данный законопроект подготовили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. По их мнению, США являются лидером в гонке за создание искусственного интеллекта (ИИ) благодаря наличию у страны передовых вычислительных мощностей.

