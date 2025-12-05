В США предложили запретить Nvidia экспортировать чипы в Россию

FT: Сенаторы США предложили запретить экспорт чипов Nvidia в Россию и Китай

Группа американских сенаторов предложила запретить компании Nvidia экспортировать в Россию свои самые передовые чипы. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Данный законопроект подготовили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. По их мнению, США являются лидером в гонке за создание искусственного интеллекта (ИИ) благодаря наличию у страны передовых вычислительных мощностей.

«Закон о чипах (SAFE) 2025 года обяжет министра торговли отклонять заявки на экспортные лицензии на передовые чипы в страны-противники в течение не менее 30 месяцев. Определить как страны-противники Россию, Иран, КНДР и Китай, включая Гонконг и Макао», — указано в пресс-релизе.

Ранее власти Китая запретили новым дата-центрам закупать зарубежные чипы для нужд ИИ. Такие ограничения оставят таких зарубежных производителей, как Nvidia, AMD и Intel без возможности заработка в Китае.