Китай решил оставить зарубежных производителей чипов для ИИ без заработка

Reuters: Власти Китая запретили закупать зарубежные чипы для нужд ИИ

Власти Китая запретили новым дата-центрам закупать зарубежные чипы для нужд искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Под запрет в КНР попали компании, которые ранее получали государственное финансирование. Власти потребовали от них избавиться от всех установленных иностранных чипов и впредь не приобретать импортное оборудование.

По словам источников Reuters, это решение — «один из самых агрессивных шагов» Китая по устранению иностранных технологий из своей критической инфраструктуры. Такие ограничения оставят таких зарубежных производителей, как Nvidia, AMD и Intel без возможности заработка в Китае.

В Financial Times ранее сообщали, что Европейский союз представит стратегию по снижению зависимости от США и Китая в сфере искусственного интеллекта. Брюссель, готовясь представить новый план по конкуренции с США и Китаем, рассчитывает продвигать местные платформы искусственного интеллекта.

Президент США Джо Байден еще в 2024 году запретил поставки чипов с высокопропускной памятью (HBM) в КНР, чтобы помешать Huawei и китайской компании по производству чипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). В рамках обсуждаемой с Вашингтоном торговой сделки Китай захотел ослабить экспортный контроль в отношении критически важных компонентов в отрасли искусственного интеллекта.