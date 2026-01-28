Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:04, 28 января 2026Наука и техника

Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом

Китайскую ракету большой дальности PL-17 впервые показали крупным планом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @RupprechtDeino

Китайскую ракету класса «воздух — воздух» большой дальности PL-17 впервые показали крупным планом. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографии показан полноразмерный макет PL-17, которая считается аналогом российской ракеты Р-37М. Ранее в объективы попадали только ракеты на пролетающих истребителях.

PL-17 способна поражать цели на расстоянии более 400 километров. Ракета длиной около шести метров развивает скорость до четырех чисел Маха. Изначально PL-17 наводят на цель по данным инерциальной и спутниковой навигации, а на заключительном этапе полета ракета включает бортовую головку самонаведения. PL-17 стоят на вооружении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая с 2023 года.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В сентябре китайский истребитель пятого поколения J-20 в режиме зверя впервые попал на видео. Самолет нес восемь ракет большой дальности PL-15 или PL-17 на внешних точках подвески.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok