Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом

Китайскую ракету большой дальности PL-17 впервые показали крупным планом

Китайскую ракету класса «воздух — воздух» большой дальности PL-17 впервые показали крупным планом. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографии показан полноразмерный макет PL-17, которая считается аналогом российской ракеты Р-37М. Ранее в объективы попадали только ракеты на пролетающих истребителях.

PL-17 способна поражать цели на расстоянии более 400 километров. Ракета длиной около шести метров развивает скорость до четырех чисел Маха. Изначально PL-17 наводят на цель по данным инерциальной и спутниковой навигации, а на заключительном этапе полета ракета включает бортовую головку самонаведения. PL-17 стоят на вооружении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая с 2023 года.

В сентябре китайский истребитель пятого поколения J-20 в режиме зверя впервые попал на видео. Самолет нес восемь ракет большой дальности PL-15 или PL-17 на внешних точках подвески.