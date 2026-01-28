КНДР испытала сверхкрупную РСЗО

ЦТАК: В КНДР провели испытательные стрельбы сверхкрупной РСЗО KN-25

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательные стрельбы сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе испытаний проверили эффективность обновленной РСЗО, которая на западе получила обозначение KN-25. Отмечается, что в систему внедрили новые технологии. Конструкторы увеличили мобильность РСЗО и точность ее снаряда.

В сообщении подчеркнули, что ракеты РСЗО получили помехозащищенную систему навигации и управления. Система выпустила четыре реактивных снаряда, которые поразили морские мишени на дистанции более 385 километров от стартовой позиции. Судя по фото, в КНДР испытали версию KN-25 на новом колесном шасси.

В декабре появились первые фото 600-миллиметровых РСЗО КНДР на четырехосном колесном шасси. Машина с бронированной кабиной может нести пять ракет. Первая версия РСЗО базировалась на гусеничном шасси.