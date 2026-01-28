Реклама

20:54, 28 января 2026

Колесо шасси самолета отвалилось вскоре после вылета и попало на видео

Колесо шасси самолета British Airways отвалилось после вылета из Лас-Вегаса
Алина Черненко

Одно из колес шасси самолета авиакомпании British Airways отвалилось вскоре после вылета. Инцидент попал на видео, которое публикует издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 26 января, с лайнером, направлявшимся из Лас-Вегаса, США, в лондонский аэропорт Хитроу, Великобритания. На размещенных в сети кадрах видно, как после взлета на землю падает круглый предмет.

Несмотря на произошедшее, воздушное судно продолжило полет и благополучно приземлилось в точке назначения, говорится в источнике.

Ранее самолет другой иностранной авиакомпании, United Airlines, потерял колесо во время посадки в аэропорту США. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

