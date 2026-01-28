Лукашенко передал белорусским биатлонистам «допинг»

Президент Белоруссии Лукашенко вручил биатлонистам сало в качестве «допинга»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил своей сборной по биатлону сало, хлеб и напитки в качестве «допинга» после победы на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Гостинцы спортсменам доставила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Она заявила, что, по мнению президента, настоящий допинг — это именно сало, хлеб и напитки.

Команда Белоруссии-1 лидировала в смешанной эстафете 4x6 км, финишировав за 1 час 18 минут 48 секунд с тремя промахами.

Следующий, пятый этап кубка пройдет с 11 по 15 февраля в Сочи.

Россия и Белоруссия исключены из турниров Международного биатлонного союза (IBU) в связи с СВО на Украине.