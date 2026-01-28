Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии

Лукашенко получил доклад о масштабной проверке боеготовности ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича о ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

В публикации говорится, что Лукашенко подробно доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как с поставленными задачами справляются личный состав, техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств. Кроме того, президент акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности.

«Президент поставил необходимые задачи по дальнейшему ходу мероприятий проверки, которая продлится до весны текущего года», — сообщили в пресс-службе.

Вольфович сообщил Лукашенко, что Белоруссия внедряет опыт проведения российской специальной военной операции на Украине в программы подготовки своих войск.