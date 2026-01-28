Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 28 января 2026Бывший СССР

Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии

Лукашенко получил доклад о масштабной проверке боеготовности ВС Белоруссии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича о ходе масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

В публикации говорится, что Лукашенко подробно доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как с поставленными задачами справляются личный состав, техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств. Кроме того, президент акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности.

«Президент поставил необходимые задачи по дальнейшему ходу мероприятий проверки, которая продлится до весны текущего года», — сообщили в пресс-службе.

Вольфович сообщил Лукашенко, что Белоруссия внедряет опыт проведения российской специальной военной операции на Украине в программы подготовки своих войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Мощнейшее уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

    Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

    Одержимую принцем Гарри женщину заметили в нескольких метрах от него в суде

    Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok