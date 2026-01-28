Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 28 января 2026Путешествия

Любимый пятизвездочный отель принца Уильяма загорелся в Куршевеле и попал на видео

Daily Mail: Роскошный отель Hotel des Grandes Alpes в Куршевеле загорелся
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Роскошный пятизвездочный отель Hotel des Grandes Alpes в Куршевеле, где любят отдыхать британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, загорелся и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что возгорание началось на чердаке вечером 27 января. Около 270 постояльцев гостиницы были вынуждены покинуть номера и переселиться в соседние отели. Пострадавших нет, однако пожарным не удается полностью ликвидировать огонь.

Ранее сообщалось, что отдыхавший в этой же гостинице во Франции российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) снял на видео пожар. 49-летний артист отправился в Альпы на отдых вместе с детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Мощнейшее уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

    Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

    Одержимую принцем Гарри женщину заметили в нескольких метрах от него в суде

    Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok