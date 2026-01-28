Любимый пятизвездочный отель принца Уильяма загорелся в Куршевеле и попал на видео

Daily Mail: Роскошный отель Hotel des Grandes Alpes в Куршевеле загорелся

Роскошный пятизвездочный отель Hotel des Grandes Alpes в Куршевеле, где любят отдыхать британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, загорелся и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что возгорание началось на чердаке вечером 27 января. Около 270 постояльцев гостиницы были вынуждены покинуть номера и переселиться в соседние отели. Пострадавших нет, однако пожарным не удается полностью ликвидировать огонь.

Ранее сообщалось, что отдыхавший в этой же гостинице во Франции российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) снял на видео пожар. 49-летний артист отправился в Альпы на отдых вместе с детьми.