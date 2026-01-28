Реклама

Малышева похвалила оголившего часть тела в студии «Жить здорово!» мужчину

Мария Большакова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: передача «Жить здорово!»

Врач и телеведущая Елена Малышева похвалила во время съемок программы «Жить здорово!» на Первом канале мужчину, который оголил ногу, чтобы продемонстрировать результаты лечения от варикоза. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В студию пригласили мужчину, у которого из-за варикоза сильно увеличились вены на ногах. На экране показали, как выглядели конечности героя программы, и Малышева назвала ноги гостя на фотографии жуткими.

После этого она рассказала, что мужчине провели операцию по уменьшению расширенных вен, и попросила его показать результат хирургического вмешательства. «Сейчас вы нам покажете вашу прекрасную ногу? Вот она, нога редкой красоты», — похвалила Малышева оголенную часть тела гостя.

Ранее Малышева порезалась скальпелем во время съемок «Жить здорово!». Позднее она призналась, что неправильно держала инструмент.

