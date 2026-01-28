Реклама

Россия
11:52, 28 января 2026

Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить из-за очередей. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе Всероссийского форума МФЦ, пишет ТАСС.

Политик признался, что ему «довольно отрадно» читать жалобы приезжающих в европейские страны россиян. По его словам, за рубежом им приходится стоять в очередях за получением справок, уплатой сборов и при решении других насущных задач — как во время приезда по работе, так и по другим причинам. «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», — считает Медведев.

Он поблагодарил всех причастных к созданию системы МФЦ в России, подчеркнув, что данная технологическая реформа получилась на все 100 процентов.

Ранее зампред Совбеза заявил, что европейцам нужно «на своей шкуре» прочувствовать опасность войны, «чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде». Так политик отреагировал на появление беспилотников над европейскими странами. При этом он допустил, что таким образом местными спецслужбами проверяется работа систем противовоздушной обороны.

