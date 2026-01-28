Реклама

Россия
21:07, 28 января 2026Россия

Мощный пожар охватил производственные помещения с людьми внутри в Одинцово

Мощный пожар охватил склад с текстилем в Одинцово, внутри могут находиться люди
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: МЧС России по Московской области / 50.mchs.gov.ru

Мощный пожар вечером 28 января охватил склад с текстилем на Можайском шоссе в Одинцово Московской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, в помещении могут находиться люди, информации о пострадавших пока не поступало.

По данным канала, площадь возгорания уже составляет 1800 квадратных метров и продолжает расти. В помещении, где произошел пожар, также находится магазин с промышленной химией, что усугубляет ситуацию.

Что стало причиной возгорания — неизвестно.

Как передает пресс-служба МЧС России по Московской области, на месте происшествия работают 49 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России: 25 человек и 9 единиц техники.

Вся дальнейшая информация уточняется.

Ранее стала известна причина пожара в скандальном бутике Rendez-Vous («Рандеву») в Куршевеле.

