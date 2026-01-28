Стала известна причина пожара в скандальном бутике Rendez-Vous в Куршевеле

Причиной пожара в скандальном бутике Rendez-Vous могло стать возгорание в отеле

Причиной пожара в скандальном бутике Rendez-Vous («Рандеву») в Куршевеле могло стать возгорание в самом отеле Le Grandes Alpes, в котором проживали российские знаменитости во время роскошного пресс-тура. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Стало известно, что после возгорания пламя перекинулось и на нижние этажи здания, на которых расположен бутик. В обстоятельствах инцидента до сих пор разбирается полиция.

Представители Rendez-Vous заявили, что работа бутика приостановлена на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры пожара магазина российской обувной сети. В размещенном видео было видно, что верхний этаж пострадавшего отеля Le Grandes Alpes горит ярким пламенем. При этом над зданием поднимается сильный дым.

Rendez-Vous организовала поездку в Куршевель и пригласила туда модель Елену Перминову, журналистку Ксению Собчак, блогершу Оксану Самойлову, актрису Елизавету Базыкину, стилиста Александра Рогова, бизнесвумен Ксению Шипилову и других знаменитостей. По данным журналистов, пресс-тур мог стоить около 30 миллионов рублей.

Многочисленные посты звездных гостей пресс-тура в соцсетях привлекли внимание сотрудников и потенциальных клиентов сети. Работники обвинили руководство в урезании зарплаты, а клиенты — в необоснованных тратах компании на 25-летний юбилей.