Москвички с детскими колясками придумали необычный способ расчистить дороги от снега

Москвички с детьми прицепили лопатку к коляске, чтобы расчищать дороги от снега

Москвички с детьми придумали придумали необычный способ расчистить дороги от снега при помощи коляски. Внимание на такой лайфхак обратил Telegram-канал «Москва красивая».

На записи, сделанной одним из жителей столицы, можно увидеть, что к детской коляске прицепили лопату так, что при движении ковш зачерпывает снег и тем самым расчищает от него дорожку для более комфортной прогулки матери с малышом.

Ранее многодетная москвичка придумала необычный способ занять парковочное место после его расчистки от снега. Женщина оставила записку для водителя на случай, если тот захочет встать на место, расчищенное ею для своего автомобиля.