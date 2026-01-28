Мужчина на глазах прохожих занялся сексом с женщиной вдвое старше себя и поплатился

В таиландском городе Паттайя полиция задержала пару, занимавшуюся сексом на глазах прохожих. Об этом сообщает сайт mustsharenews.com.

Инцидент произошел ранним утром 23 января. Очевидцы заметили на пляже 34-летнего мужчину и 61-летнюю женщину и сообщили о них в полицию. Пара пыталась скрыться, однако их задержали.

Мужчина оказался гражданином Великобритании. Он был крайне пьян и заявил, что не понимал, что делает. Женщина, которая была почти вдвое старше, утверждала, что не знала о запрете на пляжный секс.

Полиция квалифицировала произошедшее как нарушение общественного порядка. Обоим задержанным грозит штраф в размере до 5000 батов (12 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде юноша и девушка занялись сексом на мотоцикле на обочине оживленной дороги и вызвали скандал. Любовники совершили половой акт на глазах у прохожих и проезжавших мимо автомобилистов.

