В России ответили на заявление генерала страны НАТО о сроках начала новой войны

Депутат Журова: В НАТО говорят о нападении России, потому что им нужен враг

Военные всегда пытаются выдать свои учения за правду, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру» слова немецкого генерала, обозначившего сроки нападения России на НАТО.

Соответствующее заявление военный сделал ранее в интервью The Times. Речь идет о начальнике штаба Объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенанте Геральде Функе. По его словам, Россия может напасть на НАТО в течение трех лет.

По мнению Журовой, подобные заявления делаются на Западе для того, чтобы держать в мобилизационном состоянии своих военных, а также объяснять населению возросшие траты на содержание армии.

«Надо же придумать кого-то, должен же быть какой-то враг, он же не может быть иллюзорным. Понятно, что Россия для них выглядит более правдоподобно в связи с ситуацией на Украине, нашим конфликтом. Взнос в НАТО увеличился в два раза. Военным нужно нагнетать ситуацию, чтобы объяснить эти траты, почему люди живут хуже, чем раньше. Во всем виновата Россия, хотя она собирается нападать? Нет, конечно», — высказалась депутат.

Ранее Функе заявил, что Германии стоит готовиться к тяжелой войне с Россией с большим количеством потерь.

