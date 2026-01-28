Назван неожиданный фактор регуляции работы кишечника

Neurogastroenterology: Высокий уровень витамина B1 улучшает работу кишечника

Частота стула и скорость прохождения пищи через кишечник могут быть связаны с уровнем одного конкретного витамина — витамина B1 (тиамина). К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие генетические данные более чем 260 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurogastroenterology.

Исследователи изучали гены, связанные с моторикой кишечника — тем, как быстро пища продвигается по пищеварительному тракту. Неожиданно оказалось, что ключевую роль в этом процессе играют варианты генов, отвечающие за обмен, активацию и транспорт витамина B1. Ранее его влияние на частоту стула практически не рассматривалось.

Дополнительный анализ данных UK Biobank с участием почти 100 тысяч человек показал: более высокое потребление тиамина с пищей связано с более регулярным стулом. Однако у людей с определенными генетическими вариантами этот эффект был выражен иначе, что указывает на возможную индивидуальную чувствительность к витамину.

Витамин B1 содержится в цельнозерновых продуктах, бобовых, мясе, рыбе и некоторых орехах. Он давно известен своей ролью в энергетическом обмене, но его влияние на кишечник и микробиоту только начинает проясняться. По словам авторов, новые данные позволяют рассматривать тиамин как потенциальный регулятор моторики кишечника.

Ученые подчеркивают, что речь пока идет о генетических и наблюдательных данных. Тем не менее в будущем это открытие может привести к разработке персонализированных нутритивных подходов — например, использованию витамина B1 для коррекции запоров, диареи и симптомов синдрома раздраженного кишечника.

Ранее ученые выяснили, что кожура груши может играть важную роль в защите кишечника от воспаления.