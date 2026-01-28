Реклама

13:37, 28 января 2026

Назван самый вероятный счет матча между ПСЖ и «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

ПСЖ наиболее вероятно победит «Ньюкасл» со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Ricardo Larreina / Globallookpress.com

Букмекеры назвали самый вероятный счет матча между ПСЖ и «Ньюкаслом» в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры видят фаворитом французов с коэффициентом 1,50 на их победу. Ничья стоит 4,70, успех гостей — 5,60. Тотал больше 2,5 голов оценили в 1,46, меньше — 2.81, обе забьют — 1.53. Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу ПСЖ имеет коэффициент 7,60, за ним следуют 1:1 (8,00), 2:0 (8,40), 1:0 (9,40), 3:1 (9,80) и 3:0 (11,00).

Встреча между командами пройдет сегодня, 28 января, на стадионе «Парк-де-Пренс». Она начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы казахстанского «Кайрата» одержать победу над английским «Арсеналом» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Победа «Кайрата» над «Арсеналом» на «Эмирейтс» оценивается коэффициентом 4,40.

