Назван самый вероятный счет матча между ПСЖ и «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Букмекеры назвали самый вероятный счет матча между ПСЖ и «Ньюкаслом» в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры видят фаворитом французов с коэффициентом 1,50 на их победу. Ничья стоит 4,70, успех гостей — 5,60. Тотал больше 2,5 голов оценили в 1,46, меньше — 2.81, обе забьют — 1.53. Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу ПСЖ имеет коэффициент 7,60, за ним следуют 1:1 (8,00), 2:0 (8,40), 1:0 (9,40), 3:1 (9,80) и 3:0 (11,00).

Встреча между командами пройдет сегодня, 28 января, на стадионе «Парк-де-Пренс». Она начнется в 23:00 по московскому времени.

