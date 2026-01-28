Оценены шансы «Кайрата» обыграть «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

Шансы «Кайрата» обыграть «Арсенал» в Лиге чемпионов оценили коэффициентом 4,40

Букмекеры оценили шансы казахстанского «Кайрата» одержать победу над английским «Арсеналом» в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Победа «Кайрата» над «Арсеналом» на «Эмирейтс» оценивается коэффициентом 4,40. По мнению аналитиков, «Кайрат» может зацепиться за очки, так как гости держат удар в обороне, а хозяева дадут отдых ключевым игрокам вроде Деклана Райса и Микеля Мерино из-за дисквалификаций. Букмекеры видят ценность для смелых ставок.

Игра состоится 28 января. Лондонцы лидируют в турнирной таблице с семью победами в 7 матчах, набрав 21 очко и гарантировав выход в 1/8 финала турнира. Алматинцы замыкают таблицу с одним очком.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал фаворита Английской премьер-лиги. По его версии, титул возьмет «Арсенал».