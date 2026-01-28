Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 28 января 2026Экономика

Названы главные «черные лебеди» для мировой экономики

«Росконгресс»: Долговой кризис в еврозоне может ударить по мировой экономике
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Долговой кризис в еврозоне, военная операция Китая на Тайване, обвал на рынке криптовалют и масштабная танкерная война являются главными «черными лебедями» для глобальной экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В настоящее время реализация вышеуказанных рисков представляется маловероятной. Однако в случае воплощения в жизнь они повлекут за собой негативные последствия для мировой экономики, отметили эксперты.

Одной из главных угроз для глобального ВВП аналитики назвали начало военной операции Китая на Тайване. Этот фактор может привести к «серьезным сдвигам в геополитическом и геоэкономическом ландшафте», утверждают аналитики. Танкерная война, в свою очередь, повлечет за собой сбои в глобальных цепочках поставок, а обрушение котировок биткоина на фоне вероятного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США нанесет удар по мировой финансовой системе, указали в «Росконгрессе». Наконец, усиление долгового кризиса в еврозоне, по мнению экспертов, спровоцирует масштабный отток капитала и ухудшит инвестиционный климат в регионе.

Ранее о риске усиления долгового кризиса в Евросоюзе (ЕС) предупредили сотрудники Российской академии наук (РАН). В 2026 году, согласно ожиданиям экспертов, госдолг в среднем по региону достигнет 83,8 процента ВВП, а в еврозоне показатель окажется в районе 89,8 процента. Наиболее сложную ситуацию с долговыми обязательствами аналитики спрогнозировали Франции и Бельгии, госдолг которых уже превысил 100 процентов ВВП. В Германии же показатель может достичь рекордных 512 миллиардов евро на фоне необходимости финансирования восстановления местной инфраструктуры и проведения модернизации вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Иностранная туристка не выжила в перевернувшейся на льду Байкала машине

    Популярный российский комик уехал в США и стал счастливым как никогда

    Москвичам пообещали продолжение снегопадов

    Названы главные «черные лебеди» для мировой экономики

    Россия создала туалет для лунного корабля

    Стало известно о военных планах США на Ближнем Востоке

    Жене российского губернатора пришло 19 штрафов за превышение скорости на BMW

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok