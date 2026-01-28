Названы главные ошибки водителей полноприводных машин зимой

Автоэксперт Ершов раскрыл, почему полный привод не спасает на обледенелой дороге

Владельцы полноприводных машин нередко имеют ощущение повышенной безопасности, но это ложное представление. Полный привод не повышает степень сцепления покрышек с ледяной или укатанной снежной поверхностью, пишет «Российская газета». Тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов назвал основные ошибки водителей полноприводных машин зимой.

«Главная ошибка водителей — вести себя зимой так же, как летом, полагаясь на шины и полный привод вместо правильного выбора скорости и дистанции», — говорит специалист. Он обратил внимание на то, что, когда коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием стремится к нулю, количество ведущих колес перестает иметь значение — всем четырем колесам будет одинаково скользко.

Полный привод распределяет крутящий момент между обеими осями, что действительно уменьшает риск пробуксовки при начале движения и на невысоких скоростях. Это свойство помогает преодолеть глубокий снег во дворе, взобраться на заснеженный склон или добраться до занесенной дачи. Под подобные задачи и сконструировано большинство современных кроссоверов, у которых задняя ось подключается через специальную муфту, отметил Ершов.

Но при увеличении скорости и входе автомобиля в поворот на колеса ложится двойная нагрузка — необходимо и толкать машину вперед, и удерживать ее на траектории. Потенциал сцепления покрышки ограничен, и полный привод не способен его увеличить — он лишь перераспределяет тягу между колесами. Если водитель превысит безопасную скорость в повороте, автомобиль начнет смещаться к его внешнему краю, причем скользить будут уже все четыре колеса.

На льду полный привод, особенно в массовых моделях с жестко подключаемой второй осью, может осложнить управление, уточнил эксперт. В этой ситуации колеса вынуждены вращаться с одинаковой скоростью, хотя им требуется разная, сцепление со льдом минимально, и в итоге машина хуже реагирует на повороты руля.

При длительной пробуксовке в глубоком снегу муфты могут перегреться, после чего электроника отключит заднюю ось, неожиданно превратив автомобиль в моноприводный. На гололеде перегрев случается реже. Но в этом случае из-за задержки в срабатывании муфты резкое нажатие на педаль акселератора может привести к рывку момента, что спровоцирует снос передней оси или разворот.

