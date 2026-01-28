Реклама

06:30, 28 января 2026

Названы самые распространенные ошибки при жарке блинов

Специалист по зерну Бурматнов: Неправильно разогретая сковорода испортит блины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Неправильно разогретая сковорода, избыток растительного масла и активное вымешивание теста — самые распространенные ошибки при жарке блинов, рассказал «Ленте.ру» преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Росбиотеха Валерий Бурматнов

«Если поверхность недостаточно горячая, блин будет прилипать и впитывать лишний жир, если перегрета — быстро подгорит снаружи, оставаясь сыроватым внутри, — объяснил эксперт. — Вторая ошибка — чрезмерное количество растительного масла. Его избыток делает блины тяжелыми, жирными. Масло нужно лишь слегка распределить по поверхности».

Важной Бурматнов назвал и консистенцию теста: густое даст слишком плотные блины, а жидкое — тонкие, но рвущиеся и не держащие форму.

«Многие допускают ошибку, активно вымешивая тесто перед каждым блинчиком. Это насыщает его воздухом, из-за чего структура становится неоднородной, а сами блины — пузырчатыми и ломкими. Также вредно торопиться с переворачиванием: если блин не "схватился", он обязательно порвется. Готовность легко определить по подсохшим краям и появлению мелких пузырьков на поверхности», — сказал эксперт.

Он также рекомендовал внимательно подходить к выбору сковороды: тонкое дно и некачественное покрытие приведут к пригоранию, а также не забывать дать тесту отдохнуть перед выпеканием — если этого не сделать, частицы крахмала и белков не успеют набухнуть, а именно он образуют однородную, гладкую структуру без комочков.

Ранее исследователи из Университета Ватерлоо обнаружили, что популярная силиконовая посуда для запекания может выделять опасные летучие соединения — циклические силоксаны — прямо в пищу и воздух при нагревании. Главную опасность представляют тяжелые силоксаны (D7–D16), способные накапливаться в организме и влиять на эндокринную систему.

