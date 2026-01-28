Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 28 января 2026Забота о себе

Бойфренду отказавшейся от секса девушки дали советы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Liga Petersone / Shutterstock / Fotodom

28-летний мужчина пожаловался, что его 26-летняя девушка уже полгода отказывается заниматься сексом. О проблеме, возникшей через 4,5 года после начала отношений, он рассказал в разделе Sex форума Reddit.

По его словам, его девушке нравится заниматься сексом, но после этого она чувствует себя плохо эмоционально и испытывает съедающее ее изнутри ощущение. По этой причине она решила отказаться от интимной близости до свадьбы.

«Проблема в том, что до свадьбы еще далеко. Ни у кого из нас сейчас нет стабильной работы, и могут пройти годы, прежде чем мы сможем пожениться. Я уважаю ее границы и не хочу давить на нее. В то же время секс и физическая близость важны для меня, сейчас я чувствуют разочарование, одиночество и ощущают себя ненужным», — написал мужчина. При этом он подчеркнул, что девушка не рассказывала ни о каких сексуальных травмах или физической боли во время секса.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

В комментариях молодому человеку посоветовали откровенно поговорить с девушкой о своих чувствах. «Вы также должны сами решить, согласны ли жить без секса до вступления в брак», — также посоветовали ему.

Некоторые сочли, что девушка использовала отказ от интимной близости как способ побудить молодого человека жениться. Другие же предположили, что ей просто не нравится секс. «Когда вы поженитесь, ничего не изменится, и вам будет труднее расстаться», — заявил один из пользователей.

Ранее молодая женщина пожаловалась на неловкие последствия анального секса, о которых даже не подозревала, когда соглашалась на этот вид полового контакта. Она начала непроизвольно пускать газы даже во время вагинального секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» ударили по поезду с украинскими военными. Киев пытался замаскировать переброску бойцов под видом пассажиров

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    США отказались участвовать в некоторых соглашениях

    Ким Чен Ын с дочерью запустили 600-миллиметровые ракеты

    В России захотели изменить правила продажи породистых животных

    Живущий в России европеец описал зимние привычки местных фразой «не смог привыкнуть»

    В Москве запретили объявления о сдаче жилья «только славянам»

    Мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон

    Бойфренду отказавшейся от секса девушки дали советы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok