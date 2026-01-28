Реклама

19:51, 28 января 2026

Неизвестный прервал выступление Рубио в Сенате

Неизвестный мужчина прервал выступление Рубио в Сенате по Венесуэле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Неизвестный мужчина прервал выступление госсекретаря США Марко Рубио в комитете Сената по международным отношениям, которое посвящено ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как только Рубио начал произносить свою речь, в зале раздался шум. В частности, мужчина кричал «это военное преступление», а также держал плакат с надписью «Руки прочь от Венесуэлы». После этого охрана вывела его из зала.

Ранее Рубио заявил, что США готовы контролировать переход Венесуэлы от «преступного государства» к стабильному партнеру.

Также глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать страну.

