Неизвестный прервал выступление Рубио в Сенате

Неизвестный мужчина прервал выступление Рубио в Сенате по Венесуэле

Неизвестный мужчина прервал выступление госсекретаря США Марко Рубио в комитете Сената по международным отношениям, которое посвящено ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как только Рубио начал произносить свою речь, в зале раздался шум. В частности, мужчина кричал «это военное преступление», а также держал плакат с надписью «Руки прочь от Венесуэлы». После этого охрана вывела его из зала.

Ранее Рубио заявил, что США готовы контролировать переход Венесуэлы от «преступного государства» к стабильному партнеру.

Также глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать страну.