Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 28 января 2026Мир

Госсекретарь США высказался о будущем Венесуэлы

Рубио: США готовы контролировать переход Венесуэлы к стабильности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Bello / Reuters

США готовы контролировать переход Венесуэлы от «преступного государства» к стабильному партнеру. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в своих письменных показаниях перед слушанием в Сенате по ситуации в Боливарианской республике, передает Reuters.

«Действия президента [США Дональда] Трампа создали такие условия, при которых венесуэльцы могут начать возвращаться домой и восстанавливать страну. США готовы помочь контролировать переход Венесуэлы от преступного государства к ответственному партнеру», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Рубио заявил, что США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать страну. Он добавил, что после операции по захвату президента республики Николаса Мадуро ситуация в государстве начала улучшаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Подушка спасла спящего мужчину от пули

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok