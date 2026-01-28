Госсекретарь США высказался о будущем Венесуэлы

Рубио: США готовы контролировать переход Венесуэлы к стабильности

США готовы контролировать переход Венесуэлы от «преступного государства» к стабильному партнеру. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в своих письменных показаниях перед слушанием в Сенате по ситуации в Боливарианской республике, передает Reuters.

«Действия президента [США Дональда] Трампа создали такие условия, при которых венесуэльцы могут начать возвращаться домой и восстанавливать страну. США готовы помочь контролировать переход Венесуэлы от преступного государства к ответственному партнеру», — указал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Рубио заявил, что США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать страну. Он добавил, что после операции по захвату президента республики Николаса Мадуро ситуация в государстве начала улучшаться.