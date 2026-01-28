Нимайер заявил, что намерен переехать в Крым

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о планах переехать в Крым, куда в будущем могут переселиться другие европейцы. Своим желанием он поделился в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что в Европе растет число недовольных фермеров. По его словам, в Германии фермеры разочаровались в политике Евросоюза (ЕС), поэтому открыто говорят о планах переехать из страны.

«И я знаю, что они не боятся переехать в РФ. Так что в будущем возможна волна миграции из Европы, и я хочу быть в ней, потому что мне Крым нравится», — рассказал эксперт агентству.

Нимайер отметил, что в Крыму очень красиво, поэтому, вероятно, после окончания конфликта люди захотят посетить полуостров.

Ранее Ральф Нимайер заявил, что лидеры европейских стран хотели бы восстановить диалог с Россией из-за применения «Орешника» по Украине. По его словам, применение ракетного комплекса являлось «просто демонстрацией», которая произвела большое впечатление в Европе.